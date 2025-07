www.controradio.it 🎧 Prato, da domani amministrazione commissariata Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

Tra poche ore Prato entrerà in una fase delicata e inedita della sua storia amministrativa: il commissariamento. La mezzanotte di oggi segnerà la fine ufficiale dell’amministrazione guidata da Ilaria Bugetti, dopo le dimissioni presentate in seguito all’inchiesta per corruzione.

Da domani Prato sarà ufficialmente un Comune commissariato: il più grande di sempre in Toscana a entrare in questa condizione. Oggi, infatti, è l’ultimo giorno utile per l’amministrazione uscente guidata da Ilaria Bugetti (Pd). Una giornata che si chiude con una giunta alla quale la sindaca dimissionaria non parteciperà . A guidare i lavori sarà il vicesindaco Simone Faggi (Pd), che in queste tre settimane ha retto simbolicamente le redini della città . All’ordine del giorno della giunta c’è un atto tecnico: l’accoglimento di oltre 2,5 milioni di euro di contributi da enti esterni, tra cui 1 milione dallo Stato per l’organizzazione delle prossime elezioni regionali. Fondi che senza questa delibera andrebbero persi. Ma mentre si chiude questa pagina, nel Pd pratese se ne apre un’altra non facile. Il segretario Marco Biagioni ha parlato di “ripartenza da zero”, ma le sue parole hanno agitato tutte le componenti del partito, in particolare i riformisti. Si discute molto non solo del passato recente, ma anche del futuro: la crisi giudiziaria ha congelato tutto, ma le grandi manovre per le regionali di ottobre sono già iniziate e a partire da quel momento forse si aprirà una nuova stagione congressuale. Intanto i Dem si eserciteranno in una discussione pubblica su quanto è accaduto, organizzando un’assemblea aperta la cui data deve essere ancora individuata. Ilaria Bugetti resterà dunque sindaca ancora per poche ore: stasera scadono i venti giorni dal suo passo indietro e decadrà ufficialmente, come prevede la legge. Da quel momento, il governo della città passerà a un commissario straordinario, nominato con decreto dal presidente della Repubblica su proposta del ministero dell’Interno . Per lei nessuna apparizione pubblica nelle ultime due settimane, nessuna dichiarazione, solo atti firmati a distanza. Un’uscita di scena discreta, mentre sullo sfondo si apre una nuova stagione, ancora tutta da scrivere per la città . [G.B.]