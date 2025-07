www.controradio.it Giani si candida, il territorio scavalca le segreterie Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Il Presidente uscente della Regione Toscana Eugenio Giani rompe gli indugi e con una lettera al segretario regionale del Pd Emiliano Fossi annuncia la sua ricandidatura. Mentre a Roma, la segretaria nazionale Elly Schlein continua a prendere tempo.

Prima gli appelli, di decine di sindaci e segretari dei circoli del Pd. Poi il Sole 24 ore che con un sondaggio regala uno stacco di venti punti percentuali rispetto al candidato del centro destra. Che pure, per lo stesso sondaggio, sarebbe il sindaco più amato in Toscana. Alla fine, a tirare troppo la corda, quest’ultima si è spezzata. Eugenio Giani ha preso carta e penna e a scritto al Segretario regionale del Pd on. Emiliano Fossi. Io ci sono, mi ricandido, dice Giani. E a questo punto, tutti sono costretti a riposizionarsi su queste dichiarazioni. In primis la Segretaria nazionale Elly Schlein che continua inspiegabilmente a prendere tempo. E poi c’è il grande tema degli alleati. Giani, dopo aver annunciato la sua ricandidatura, ha iniziato subito a parlare di contenuti e di alleanze, con un occhio a sinistra – dunque AVS – ed uno al Movimento 5 stelle. Con Renzi sullo sfondo (ancora per poco, immaginiamo) che aveva già dato la sua disponibilità. La parola d’ordine tra gli alleati è: nessun veto nei confronti di nessuno. Dunque c’è il candidato, già dato per vincente dai sondaggi. C’è la coalizione e ci sono anche le idee per il programma. Mancano solo le liste elettorali, ma a questo pensano gli sherpa dei partiti. Eppure? Eppure Elly Schlein continua a frenare al grido di “prima la coalizione!”. Eppure la Toscana non ha ancora diritto ad avere, a cento giorni dal voto, un suo candidato ufficiale. Ne esce bene il Pd e la sua Segretaria? I posteri decideranno, magari con un bel convegno per spiegare gli errori fatti. Certo è che a destra le cose non vanno meglio. Anche Alessandro Tomasi di Fratelli d’Italia aspetta una voce da Roma, che anche nel suo caso, tarda ad arrivare.