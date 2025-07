www.controradio.it #MakeNews, 4ª edizione del Festival, la verità sotto le macerie. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

Il 15 e 16 luglio 2025, presso la Certosa di Pontignano nel Comune di Castelnuovo Berardenga si terrà la quarta edizione di #MakeNews – Nel cuore dell’informazione. Per questa edizione intitolato “La verità sotto le macerie”.

Il festival di giornalismo investigativo è organizzato da CESVOT, Lo Stanzone delle Apparizioni, COSPE onlus e Associazione Carta di Roma, in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze e La Certosa di Pontignano. “In un anno segnato dall’aggravarsi di molte crisi globali che minacciano il futuro dell’umanità, #MakeNews si propone come spazio prezioso di ascolto, tutela e promozione dell’informazione libera e “scomoda”. In questa edizione, le voci di giornalisti, giornaliste e reporter italiani si intrecciano con quelle dei colleghi provenienti da due delle aree di crisi più gravi del momento: il Sudan, Gaza e il Messico.” dichiarano gli organizzatori. Il programma si articola in due giornate ricche di incontri, dibattiti, workshop, proiezioni e una mostra fotografica multimediale a cura del fotoreporter Gabriele Micalizzi del collettivo Cesura. Nato nel 2018 da un’idea del giornalista Valerio Cataldi, oggi corrispondente Rai per l’Africa Sub-sahariana e al tempo presidente dell’Associazione Carta di Roma, e dell’attrice e regista Daniela Morozzi, direttori artistici del Festival, #MakeNews riunisce grandi testimoni e narratori del nostro tempo per ristabilire un equilibrio nell’era dell’infodemia, delle fake news, delle distorsioni informative, a difesa della libertà di stampa. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento dei posti in sala. È consigliata la prenotazione per gli eventi serali via whatsapp 331 3964978 o via email a [email protected]. Il Festival è sostenuto con il contributo di Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Noi-Legacoop Toscana, con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Castelnuovo Berardenga, Università per Stranieri di Siena, Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Ordine Regionale dei Giornalisti della Toscana, Articolo 21. L’evento riconosce n. 5 crediti formativi per i giornalisti. Iscrizione obbligatoria su www.formazionegiornalisti.it. Informazioni: [email protected]