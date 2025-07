Sudd Cobas ‘lavoratori licenziati durante trattativa sindacale’

Protesta con presidio questa mattina promossa dal sindacato Sudd Cobas, davanti ai cancelli della Sforza Pellettieri, committente delle Pell. Daniele di Calenzano (Firenze) e a sua volta fornitrice di alcuni dei più grandi brand della moda e del lusso Made in Italy.

“La scorsa settimana gli operai di Pell. Daniele si sono visti consegnare dalla sera alla mattina una lettera di licenziamento per ‘cessazione attività’, mentre era in corso una trattativa sindacale per miglioramenti salariali e c’era un canale di dialogo aperto con le due aziende, che non hanno mai fatto cenno a ipotetiche chiusure”, spiegano dal sindacato.

“Ancora oggi – prosegue la nota dei Sudd Cobas – all’interno di Pell. Daniele, i lavoratori non sindacalizzati di nazionalità cinese sono costretti a nastri orari completamente fuori norma. Siamo rimasti a bocca aperta questa mattina nel sentire dai professionisti di Pell. Daniele frasi come ‘è normale, è legale, i cinesi hanno questa tendenza’”, così come nel sentire “dipendenti e professionisti di Sforza affermare che ‘non possiamo controllare come si lavora nel nostro subappalto’, e che sostenere che sia illegale lavorare 12 ore al giorno ‘è un’affermazione “ideologica’”. Parliamo di due ditte che sono esattamente una di fronte all’altra, in cui le borse da migliaia di euro vengono trasportate da uno stabilimento all’altro con l’ausilio un carrellino. Non proprio una situazione lontana dagli occhi e dalle possibilità di controllo da parte del committente”. Da qui il rinnovato appello a Sforza Pellettieri e dei brand coinvolti nella vertenza, “per scongiurare la perdita dei posti di lavoro presso il subappalto. Se davvero esiste una responsabilità sociale da parte delle aziende sane del settore, o da parte dei brand del comparto lusso che vantano codici etici e di condotta, allora questa responsabilità deve essere assunta concretamente”.