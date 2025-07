Ciclista morto dopo urto con auto a Livorno, sequestro mezzi

Un ciclista livornese di 75 anni è morto ieri sera in un incidente stradale sul lungomare di Livorno.

Secondo ricostruzioni, il ciclista sarebbe stato urtato da un’auto, condotta da un 20enne anch’egli livornese, sul viale di Antignano a Livorno e cadendo ha sbattuto violentemente la testa rimanendo ucciso subito.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale i due mezzi stavano viaggiando sulla stessa corsia di marcia quando l’auto avrebbe toccato la bicicletta facendo cadere a terra il 75enne che nell’urto ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Sul posto due ambulanze di Svs e Misericordia con medico, ma purtroppo per il ciclista non c’è stato niente da fare. I due mezzi coinvolti sono stati poi sequestrati dagli agenti della polizia locale che hanno proseguito gli accertamenti per stabilire la precisa dinamica dell’incidente. Sono purtroppo numerosi gli incidenti analoghi accaduti nelle ultime settimane in Toscana.