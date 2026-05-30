Aggredito da sedicenni in motorino a Lucca, frattura della mascella per 42enne

Ha riportato la frattura della mascella l’uomo di 42anni trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Lucca dopo essere stato preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzi sotto casa, nella frazione lucchese di Pontetetto, in via di Vitricaia.

Secondo le ricostruzioni, il 42enne poco prima di mezzanotte era sceso sotto casa per chiedere ai giovani che giravano in motorino nella zona di smettere di scorrazzare perché stavano facendo rumore, ma è stato improvvisamente aggredito e colpito al volto. Le indagini subito svolte dalla polizia hanno portato a individuare tre minorenni grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Quanto accaduto ha richiamato alla mente un’aggressione avvenuta sempre a Pontetetto a novembre 2025: allora un dodicenne fu aggredito da alcuni compagni di scuola che gli procurarono lesioni al volto con una prognosi di 30 giorni.

La squadra mobile di Lucca, analizzando le immagini registrate dalle telecamere, si spiega, ha individuato tre 16enni italiani di Lucca uno dei quali “sembra essere l’autore materiale dell’aggressione”.