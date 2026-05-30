Apertura del ponte di Bellariva a Firenze intitolato alle sorelline Nencioni

Aperto da oggi al transito il nuovo ponte che collega Bellariva al Parco dell’Anconella. L’opera, realizzata nell’ambito del progetto della linea tranviaria per Bagno a Ripoli, è stata intitolata alle sorelline Nencioni come deciso dalle fiorentine e dai fiorentini che hanno risposto al sondaggio lanciato dalla sindaca Sara Funaro. L’appuntamento questa mattina sul lato di via di Villamagna.

Oltre alla sindaca Funaro presenti tra gli altri il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio, i familiari delle piccole Nadia e Caterina Nencioni e l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di via dei Georgofili.

Successivamente si è svolta una passeggiata sul ponte fino alla sponda di Bellariva dove sarà scoperta la targa di intitolazione del ponte a Caterina e Nadia Nencioni. A seguire il ponte è stato aperto al transito. Come annunciato al momento del varo lo scorso 27 febbraio, in questa prima fase l’apertura riguarda due corsie su tre (una per senso di marcia) e uno dei due percorsi pedo ciclabile (lato Viadotto Marco Polo). Questo per il completamento di ulteriori lavorazioni relative in particolare al rivestimento che saranno effettuate con una struttura tecnica denominata ”by bridge montata sull’impalcato. Questi lavori saranno eseguiti inizialmente lato Ponte da Verrazzano per poi spostarsi sull’altro lato. Contestualmente all’apertura al transito del ponte sarà ripristinato il doppio senso di marcia in via Lapo Da Castiglionchio (tra via di Villamagna e via Niccolò da Uzzano), verrà istituito il senso unico in via Minghetti da via Sonnino in direzione del lungarno e attivati i nuovi impianti semaforici.