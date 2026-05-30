Controradio Streaming
Sab 30 Mag 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaShock settico, neonata di due giorni muore in ospedale
ToscanaCronacaSanità

Shock settico, neonata di due giorni muore in ospedale

By Redazione
metoo

Una neonata di due giorni è morta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era arrivata il 28 maggio scorso già in shock settico.

Da quanto spiega il Tirreno, che ha dato notizia del decesso, la piccola è nata di otto mesi all’ospedale di Empoli: stando bene era stata dimessa insieme alla madre ma una volta a casa, a Larciano (Pistoia) entrambe avrebbero accusato la febbre. Giovedì mattina è stata pertanto portata per accertamenti al Meyer.
I medici della terapia intensiva neonatale, secondo quanto spiegato, hanno tentato di fare tutto il possibile, ma purtroppo senza risultati. Sono ancora in corso approfondimenti per stabilire con esattezza la natura dell’infezione che ha colpito la piccola.

Articolo precedente
Apertura del ponte di Bellariva a Firenze intitolato alle sorelline Nencioni
Articolo successivo
Aggredito da sedicenni in motorino a Lucca, frattura della mascella per 42enne

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31770Cronaca19202Politica4312Cultura & Spettacolo3861Diritti2685Sanità2566

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI