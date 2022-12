Tragedia nel Fiorentino: uomo muore dopo essere stato investito da un treno regionale

Sieci, tra la frazione del comune di Pontassieve e la città di Firenze nella mattinata di oggi, lunedì 5 dicembre, si è consumato un tragico incidente che ha visto coinvolto un treno regionale.

La collisione si è verificata intorno alle 8.00 di questa mattina: una persona è deceduta dopo essere stata investita da un treno regionale proveniente dal comune fiorentino di Borgo San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti subito gli uomini della Polizia Ferroviaria e quelli dell’autorità giudiziaria per effettuare rilievi. Al momento le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso.

A causa del drammatico incidente la circolazione ferroviaria della linea di Via Pontassieve è stata chiusa per circa mezz’ora. Al momento, nonostante gli uomini dell’arma sono ancora sul posto per effettuare tutti gli accertamenti, la viabilità è stata riaperta, ma su un unico binario. Questo ha causato ulteriori contrattempi: infatti per i treni diretti verso il Mugello e verso il Valdarno si continuano a registrare disagi e ritardi. Questi ultimi variano, in media, da 30 minuti fino anche a 120 minuti.