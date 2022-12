Coronavirus in Toscana: 594 nuovi casi e 4 decessi

Nelle ultime ventiquattrore sono stati registrati 594 i nuovi casi di persone positive al coronavirus in Toscana: 152 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 442 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.534.159. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1%, 1.745 persone, e raggiungono quota 1.455.243, ossia il 94,9% dei casi totali. Al momento in Toscana risultano pertanto 67.707 positivi al coronavirus, -1,7% rispetto a ieri. Di questi 505, 5 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale: 27, una persona in più rispetto al giorno precedente, si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna. Si sono spente altre 4 persone: 4 uomini, con un’età media di 73 anni, di cui 1 era a Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 1 a Livorno. Dall’inizio della pandemia i deceduti sono 11.209: 3.549 nella Città metropolitana di Firenze, 911 in provincia di Prato, 1.000 a Pistoia, 709 a Massa Carrara, 1.054 a Lucca, 1.259 a Pisa, 838 a Livorno, 716 ad Arezzo, 602 a Siena, 410 a Grosseto. A questi vanno aggiunte 161 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 313 tamponi molecolari e 2.533 tamponi antigenici rapidi: di questi il 20,9% è risultato positivo. Sono invece 679 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’87,5% di questi è risultato positivo.

I dati, relativi all’andamento della pandemia da coronavirus, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale e sono visibili sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità.