Caso di meningite a Pontassieve (Fi), un uomo ricoverato

Notificato un caso di meningite da Meningococco B in un uomo residente a Pontassieve (Firenze) che al momento è ricoverato presso un ospedale della Asl Toscana centro.

La stessa Asl, si spiega in una nota, “ha avviato tempestivamente l’indagine epidemiologica e predisposto le misure di profilassi necessarie che hanno interessato i familiari, i conoscenti e i compagni di lavoro. La meningite meningococcica di tipo B è un’infezione batterica che può essere grave, colpisce prevalentemente i bambini piccoli, gli adolescenti e giovani adulti. In Regione Toscana la vaccinazione contro il meningococco di tipo B è stata introdotta gratuitamente a partire dai nuovi nati del 2014 e ai soggetti a rischio. Per la popolazione generale è possibile accedere alla vaccinazione con una compartecipazione alla spesa”.