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Mer 15 Apr 2026
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ToscanaCronacaTrovati con 83 chili di hashish, 3 arresti
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Trovati con 83 chili di hashish, 3 arresti

By Raffaele Palumbo
Sequestro a un evasore seriale a Prato, applicato il codice antimafia

In concorso tra loro hanno trasportato, ceduto e detenuto 83,74 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti, destinati al mercato degli stupefacenti pratese.

In concorso tra loro hanno trasportato, ceduto e detenuto 83,74 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti, destinati al mercato degli stupefacenti pratese. Per questo è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini: un 20enne marocchino, un 30enne italiano e un 31enne albanese. La procura ritiene che lo stupefacente fosse destinato all’ingrosso e che avrebbe permesso di ricavare 1.080.274 dosi e di fruttare agli indagati circa un milione di euro. Le indagini, condotte dalla squadra mobile, hanno permesso di individuare i tre in località La Briglia, nel comune di Vaiano (Prato), dove si erano dati appuntamento per lo scambio della droga. Il cittadino marocchino, che ha svolto la funzione di corriere, è arrivato con un furgone in cui erano occultati i panetti di hashish, in un vano ricavato nel pianale del mezzo. Poi ha ceduto parte dello stupefacente agli altri due, arrivati in auto. L’italiano è risultato avere la disponibilità di 4.295 euro in contanti. Uno degli arrestati era invece in possesso di un ‘criptofonino’. I tre sono stati quindi arrestati.

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