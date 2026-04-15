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Prato, Biffoni (Pd) accetta candidatura a sindaco

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Prato, Biffoni (Pd) accetta candidatura a sindaco
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Il consigliere regionale toscano del Partito Democratico Matteo Biffoni ha accettato la candidatura a sindaco di Prato per la coalizione di campo largo che il suo partito gli ha offerto questa sera come annunciato nel corso della direzione che si tiene nella sede Dem di via Carraia.

Biffoni, 51 anni, avvocato, ha già ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi dal 2014 al 2024.    Sei mesi fa era stato eletto con il record storico di preferenze – oltre 22mila -, al Consiglio regionale dove attualmente presiede la commissione sanità dell’assemblea toscana. L’ufficializzazione della candidatura avviene nelle ore in cui la coalizione di centrodestra starebbe cercando una convergenza sul nome del dirigente di Fratelli d’italia Gianluca Banchelli, che con tutta probabilità sarà il suo sfidante
principale.

AUDIO La dichiarazione del segretario reggente del Pd di Prato Di Sanzo raccolta da Giorgio Bernardini

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