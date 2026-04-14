Omicidio Massa: video rivela, ‘prima colpito Tognocchi, poi Bongiorni’

Secondo quanto appreso, i video – in particolare una sequenza filmata – riportano che il gruppo di assalitori si sarebbero avvicinati minacciosamente a Tognocchi che li aveva redarguiti, poi il gruppo si sarebbero diretti su Giacomo Bongiorni per sferrare un secondo attacco a calci e pugni. I fatti si sono svolti davanti ad un kebab kebab di piazza Palma a Massa

Le immagini di una delle telecamere, puntata in direzione del kebab di piazza Palma a Massa, mostrerebbe bene il momento iniziale dell’aggressione che sabato scorso ha portato all’omicidio di Giacomo Bongiorni, il padre ucciso davanti al figlio 11enne.

E’ quanto starebbe risultando dall’analisi in corso della videosorveglianza disponibile per gli investigatori dei carabinieri di Massa, che conducono le indagini. Secondo quanto appreso, i video – in particolare una sequenza filmata – riportano che Giacomo Bongiorni sarebbe intervenuto in difesa del cognato Gabriele Tognocchi dopo che questo aveva richiamato il gruppo di giovani dicendo loro di smetterla di lanciare bottiglie contro la vetrina di un negozio.

Al rimprovero i giovani – che secondo i familiari di Bongiorni e lo stesso Tognocchi sarebbero stati almeno dieci – avrebbero reagito e si sarebbero avvicinati minacciosamente a Tognocchi, che ha riportato la frattura del setto nasale e di una gamba. Poi il gruppo si è diretto su Giacomo Bongiorni per sferrare un secondo attacco a calci e pugni.

Nelle ultime ore al vaglio dei Carabinieri di Massa ci sono soprattutto i video delle telecamere di sorveglianza. Una in particolare era puntata adeguatamente verso la scena del delitto.

L’esame delle immagini è una fase decisiva: la scansione dei colpi tirati contro la vittima verrà combinata con i risultati dell’autopsia e da questa analisi sarà possibile per gli inquirenti stabilire reati e responsabilità penale di ogni indagato.