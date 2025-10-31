Controradio Streaming
Ven 31 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaTrovata morta la giovane scomparsa a Siena
ToscanaCronaca

Trovata morta la giovane scomparsa a Siena

By Raffaele Palumbo
Violenza sessuale di gruppo a Siena, giovane condannato a 9 anni

Miriam Oliviero, 24enne residente a Monteroni d’Arbia (Siena), è stata trovata morta nei pressi della Torre del Mangia, vicino a piazza del Campo a Siena.

Il ritrovamento e’ stato fatto dai Carabinieri e dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Le ricerche erano scattate lo scorso 29 ottobre a seguito di una segnalazione da parte della famiglia, e si erano concentrate in particolare a Siena. Dal capoluogo infatti la giovane aveva chiamato la mamma nel pomeriggio dello scorso martedi’. Negli scorsi giorni e nelle scorse ore i militari e la protezione civile avevano battuto ogni strada e angolo della citta’.

 L’ultimo contatto risaliva alle 13:50 di martedì 28 ottobre, quando la ragazza aveva chiesto ai genitori come fare in caso di un ritardo al lavoro, previsto per le ore 15 alla biblioteca comunale di Monteroni. Poi, il nulla. “Non aveva più un centesimo, quindi se si è allontanata lo ha fatto senza mezzi propri o con qualcuno – avevano detto allarmati i genitori subito dopo -. Forse ha incontrato una persona che, approfittando della sua fragilità, l’ha convinta a fare qualcosa contro la sua volontà”.

Secondo quanto ricostruito, avrebbe dovuto prendere l’autobus da piazza Gramsci per raggiungere il lavoro, ma quel tragitto non era abituale per lei, alimentando ulteriori interrogativi. Miriam è stata trovata senza vita da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, un evento che ha colpito profondamente Siena e la provincia, esprimendo profondo cordoglio per la giovane. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica della vicenda e le circostanze del decesso.

Sopralluogo del Pm di turno Valentina Magini a Palazzo pubblico e nella Torre del Mangia dopo il rinvenimento stamani, su un tetto sulla parte bassa della torre stessa, della salma della 24enne residente a Monteroni d’Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso. Il sopralluogo del magistrato, accompagnato dai carabinieri, è durato poco meno di un’ora. Secondo quanto si apprende, tra le cause del decesso dagli inquirenti non sarebbe escluso il gesto volontario. Intanto l’accesso alla Torre del Mangia, in piazza del Campo, è stato interdetto a turisti e visitatori per consentire le operazioni di rimozione della salma.

Articolo precedente
Morto Lorenzo Bosi, presidente Rondinella calcio
Articolo successivo
In provincia Pisa scoperti 119 lavoratori irregolari nel 2025

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana30863Cronaca18496Politica4137Cultura & Spettacolo3828Diritti2606Sanità2529

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI