In provincia Pisa scoperti 119 lavoratori irregolari nel 2025

Da inizio 2025 la Guardia di Finanza ha individuato in provincia di Pisa 119 lavoratori in nero o irregolari e sanzionato 38 datori di lavoro, operanti nei settori di ristorazione, turistico-ricettivo, intrattenimento.

Da inizio 2025 la Guardia di Finanza ha individuato in provincia di Pisa 119 lavoratori in nero o irregolari e sanzionato 38 datori di lavoro, operanti nei settori di ristorazione, turistico-ricettivo, intrattenimento, che li avevano assunti senza provvedere a regolarizzare la loro posizione previdenziale e assistenziale. In particolare poi nel corso di controlli in stabilimenti balneari, ristoranti e agriturismi, scoperti 73 lavoratori impiegati in nero con mansioni di magazziniere, cameriere, pizzaiolo, aiuto cuoco, addetti alle pulizie, stalliere, ballerine in locali notturni, addetto alle consegne, età compresa tra i 17 ed i 70 anni, sia italiani che stranieri. In un caso, si spiega nella nota delle Fiamme gialle, i militari di San Miniato hanno richiesto all’Ispettorato del lavoro di sospendere l’attività di un locale notturno di Ponsacco: sarebbe stato riscontrato l’impiego di 22 dipendenti irregolari di cui 12 anche privi di permesso di soggiorno. I lavoratori, spiega sempre la Gdf nella nota, “venivano pagati in contanti e senza che i titolari versassero le ritenute previdenziali e assistenziali operate in busta paga, per oltre 60mila euro”. Insieme al titolare dell’attività si spiega inoltre, denunciati anche per avere impiegato lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno due dipendenti, il direttore artistico artistico e la direttrice: si sarebbero occupati delle assunzioni, dei pagamenti degli stipendi e di impartire compiti agli addetti, instaurando un rapporto di subordinazione. Altre 9 persone sono state denunciate per violazioni delle norme sull’immigrazione.