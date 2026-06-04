Kit Covid pagati il triplo, condannati 3 dirigenti Estar

Nel 2020 avrebbero acquistato kit per il Covid pagandoli quasi il triplo rispetto alla fornitura ordinaria per un totale di 540mila euroI 3 sono stati condannati per ‘danno erariale’. Dovranno risarcire 135mila euro a testa. FdI: ‘Avevamo ragione, spese disinvolte sinistra’

Tre dirigenti Estar, Ente di supporto tecnico amministrativo della Sanità toscana, sono stati condannati dalla Corte dei conti per danno erariale e dovranno versare 135mila euro a testa, per un totale di 405mila euro. A dare la notizia è l’edizione odierna del Tirreno. I Test diagnostici restarono in magazzino per mesi e poi vennero ritenuti inutilizzabili dai laboratori toscani.

La condanna riguarda Monica Piovi, all’epoca dei fatti direttore generale della struttura che si occupa di acquisti, forniture e concorsi per la sanità regionale e oggi segretario generale del Consiglio regionale della Toscana; Daniele Testi già direttore amministrativo e ora direttore generale di Estar; ed Enrico Poli, nel 2020 direttore del dipartimento farmaceutica e logistica di Estar. L’inchiesta, viene spiegato, parte da un esposto anonimo, arrivato alla procura contabile nel febbraio 2021.

Le indagini dei Nas hanno poi ricostruito la tempistica di pagamenti e utilizzo dei kit. Pagati 540mila euro, i test sono rimasti giacenti nei magazzini Estar per due mesi e mezzo, dal 21 aprile all’8 luglio 2020, e sono stati distribuiti solo a ridosso della scadenza e in un periodo estivo di bassa diffusione del virus, risultando di fatto inutilizzabili. Secondo la sentenza, riportata dal quotidiano, i dirigenti sapevano che il test “Isopollo costava 27 euro a test contro i 10 euro del test Arrow abitualmente in uso e disponibile”.

“La condanna conferma che avevamo ragione. Io stesso allora denunciai”, afferma il senatore di FdI Paolo Marcheschi, ricordando che “la sinistra, allora, ci accusava di propaganda”. I deputati Alice Buonguerrieri e Francesco Michelotti, rispettivamente capogruppo di Fdi in commissione Covid e coordinatore regionale del partito in Toscana, parlano di come “la grave disinvoltura con cui sono stati spesi soldi pubblici durante la pandemia di Covid sembra proprio essere stato un vizio della sinistra”.

Infine la capogruppo di FdI in Consiglio regionale Chiara La Porta, fa sapere che sarà chiesto “un approfondimento sulle possibili ripercussioni della condanna sul ruolo attualmente ricoperto nell’assemblea regionale toscana” da Piovi “e sulle iniziative per tutelare il funzionamento e l’immagine del Consiglio regionale”.