Firenze, Palazzo Vecchio approva stop ai nuovi affitti brevi fuori da centro

La delibera, illustrata dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, segue lo studio sugli affitti turistici realizzato da Filippo Celata dell’Università La Sapienza: hanno votato favorevolmente i consiglieri di Pd, Avs-Ecolò e lista Funaro. Contrari i consiglieri di FdI, Fi, Lega, Lista Scmidt, Iv mentre si sono astenuti M5s e Spc.

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato l’estensione dei limiti per gli affitti brevi ad uso turistico, già presenti in area Unesco, anche alle zone di Campo di Marte, San Jacopino, Gavinana, Pignoncino e Paolo Uccello, Statuto e Rifredi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino e Pier Vettori, Fonderia e Petrarca (sottozone A3 e A4).

“Una misura a tutela della città, non una battaglia contro qualcuno – ha detto Funaro -. Lo hanno affermato le sentenze del Tar, l’interesse generale può giustificare limitazioni alle locazioni turistiche brevi per tutelare ambiente urbano, tessuto sociale e diritto all’abitare”. “Abbiamo scelto di difendere il diritto di abitare Firenze, senza rinunciare al turismo ma senza vivere passivamente le sue dinamiche – ha aggiunto Vicini -. La nostra città non è un bene di consumo da sfruttare, è invece una città viva, fatta di persone, relazioni, lavoro e quartieri, ed è questa città che abbiamo il dovere di proteggere”

La delibera, illustrata dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, segue lo studio realizzato da Filippo Celata dell’Università La Sapienza: hanno votato favorevolmente i consiglieri di Pd, Avs-Ecolò e lista Funaro. Contrari i consiglieri di FdI, Fi, Lega, Lista Scmidt, Iv mentre si sono astenuti M5s e Spc.

Assente nel momento del voto Eike Schmidt del centrodestra che in mattinata ha parlato del tema con la sindaca Sara Funaro.

Nelle sottozone A3 e A4 le abitazioni presenti sono complessivamente 67.780: per quanto riguarda le superfici delle aree cittadine interessate dalle nuove limitazioni, le sottozone A3 e A4 corrispondono complessivamente a 11,21 kmq.