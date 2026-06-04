A Pisa denunciati 54 attivisti Pro Pal, contestati 140 capi di imputazione

Sono 140 i capi di imputazione contestati e 54 le denunce notificate a Pisa ad altrettanti attivisti pro Pal che nei mesi scorsi hanno partecipato alle manifestazioni cittadine bloccando, in particolare lo scorso 3 ottobre, per alcuni minuti l’autostrada A12 e l’aeroporto e, il 13 marzo, la stazione ferroviaria, causando il blocco della circolazione dei treni per oltre cinque ore.

Altri episodi contestati riguardano l’invasioni dei binari alla stazione centrale il 4 settembre e alla stazione di Pisa San Rossore il 24 dello stesso mese fino all’invasione della Sgc Firenze-Pisa-Livorno il 22 settembre nei pressi dello svincolo dell’aeroporto. La notizia è riportata oggi dalla stampa locale.

“Questi provvedimenti – affermano in un appello diffuso oggi da un ventaglio di sigle politiche e sindacali della sinistra radicale – hanno colpito studenti, dottorandi e ricercatori. Lavoratrici del mondo della sanità, delle pulizie, del turismo e dei servizi, mamme che erano presenti alle manifestazioni con i loro figli, driver della logistica, abitanti dei quartieri popolari, sindacalisti, pensionati, consiglieri comunali. In questo procedimento si mettono tutti insieme, tentando di criminalizzare, episodi differenziati nel tempo, nelle modalità, nei luoghi e nei protagonisti.

Questi provvedimenti sono il riflesso di una dinamica repressiva che attraversa tutto l’Occidente: l’establishment imperialista euroatlantico si è mobilitato in difesa di Israele e della sua ideologia razzista e suprematista, che da oltre 70 anni arma l’esercito sionista contro il popolo palestinese e arabo”