Incidenti sul lavoro, operaio muore dopo caduta da 6 metri

Incidente mortale sul lavoro stamani in un’azienda metalmeccanica a Rosignano, in via degli Artigiani.

Incidente mortale sul lavoro stamani in un’azienda metalmeccanica a Livorno, in via degli Artigiani. La vittima, di origine straniera, trentenne, sarebbe un lavoratore di una ditta esterna che, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando per cause ancora da accertare sarebbe caduto da altezza di circa 6 metri sopra un macchinario. Per l’operaio, nonostante i soccorsi tempestivi, non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i funzionari del dipartimento prevenzione e i vigili del fuoco oltre alle forze di polizia.

Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana nel giro di una settimana: il 27 maggio scorso ha perso la vita un operaio di 30 anni, Giacomo Pucci, in un’azienda di Altopascio (Lucca).

Marweni Faouzi, l’operaio tunisino 34enne, sarebbe rimasto ucciso oggi precipitando da oltre 6 metri su un macchinario sottostante mentre stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un capannone di un’azienda metalmeccanica di via degli Artigiani a Rosignano (Livorno). Un piede in fallo, oppure si è trattato di un cedimento della struttura, questo aspetto della dinamica non è chiaro ed è tuttora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti stamani insieme agli ispettori di medicina del lavoro.

L’operaio, regolare sul territorio nazionale, era assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da un’azienda della provincia di Lecco, incaricata di sistemare la?copertura del capannone industriale.