www.controradio.it Fiom e Rsu, sciopero di 2 ore alla Pierburg di Livorno Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:02 Share Share Link Embed

Uno sciopero di due ore per domani, giovedì 4 giugno 2026, è stato annunciato, in una nota, da Fiom Cgil Livorno e Rsu Pierburg.Primo turno e giornaliero sciopereranno dalle 10 alle 12, con presidio e assemblea davanti allo stabilimento mentre, per i turni successivi, le due ore di sciopero a fine turno. “Chiediamo con forza al governo di: convocare urgentemente Rheinmetall al tavolo del Mimit con un rappresentante dotato di reale mandato negoziale; bloccare qualsiasi iter di vendita senza preventiva discussione nel tavolo istituzionale; garantire alle lavoratrici e ai lavoratori italiani le stesse tutele occupazionali previste in Germania; vincolare le commesse pubbliche affidate a Rheinmetall al rispetto degli impegni assunti in sede istituzionale. Basta con l’erogazione di risorse pubbliche a chi delocalizza, vende e ignora le organizzazioni sindacali e le istituzioni”.

Massimo Braccini, segretario generale Fiom-Cgil Livorno