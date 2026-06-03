    Aree idonee per rinnovabili, Ecolobby: Regione Toscana non ostacoli la transizione energetica

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    Aree idonee per rinnovabili, Ecolobby: Regione Toscana non ostacoli la transizione energetica
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    Lunedì in giunta la discussione sulla legge che fisserà i criteri per le aree idonee ad ospitare impianti rinnovabili. Intervista con il fondatore dell’associazione Ecolobby, Mauro Romanelli