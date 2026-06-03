Aree idonee per rinnovabili, Ecolobby: Regione Toscana non ostacoli la transizione energetica 3 Giugno 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Aree idonee per rinnovabili, Ecolobby: Regione Toscana non ostacoli la transizione energetica Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:13 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Lunedì in giunta la discussione sulla legge che fisserà i criteri per le aree idonee ad ospitare impianti rinnovabili. Intervista con il fondatore dell’associazione Ecolobby, Mauro Romanelli