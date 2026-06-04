www.controradio.it Speciale Ballottaggi in Toscana Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:22:43 Share Share Link Embed

Domenica e lunedì prossimi, il 7 e l’8 giugno, si volta per il secondo turno per le elezioni amministrative 2026. In Toscana sono andati al ballottaggio i comuni di Arezzo e di Viareggio. In quest’ultimo caso è saltato l’accordo Maineri-Marcucci per provare a compattare il centro sinistra contro la candidata del centro destra Sara Grilli. Mentre ad Arezzo si cerca, di nuovo battere il centrodestra, si cerca un accordo con il candidato centrista. Questa mattina ne parliamo con Salvatore Mannino, Corriere Fiorentino da Arezzo e Gabriele Buffoni Il Tirreno Viareggio.