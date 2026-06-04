Premio Fiesole ai maestri del cinema 2026 a Olivier Assayas

Va a Olivier Assayas il premio Fiesole ai maestri del cinema 2026, riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole (Firenze) in collaborazione con il Sindacato nazionale critici cinematografici italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana.

La cerimonia di premiazione si terrà il 12 luglio al Teatro Romano di Fiesole: si aprirà con l’incontro con il regista e la presentazione del volume monografico, il primo in Italia dedicato ad Assayas, curato dal critico Aldo Spiniello e con i contributi dei soci del Sncci (edito da Ets di Pisa). A chiudere la serata la proiezione del film Il mago del Cremlino (2025), in cui il regista, insieme allo scrittore Emmanuel Carrère, ha adattato per il grande schermo il bestseller di Giuliano da Empoli. L’assegnazione del premio ad Assayas sarà accompagnata da una retrospettiva dedicata al regista nell’arena estiva di Apriti cinema in piazza Pitti a Firenze: il 18 giugno sarà proiettato Sils Maria (2014), il 25 Personal Shopper (2016), il 2 luglio Il gioco delle coppie (2018). L’edizione 2026 del premio, nato nel 1966, è dedicata alla memoria di Aldo Tassone, scomparso lo scorso 30 dicembre: “Grazie al suo indimenticabile festival France Cinéma – si spiega – ha per decenni fatto incontrare a Firenze il cinema francese e quello italiano“. L’edizione 2026 segna inoltre un momento di rinnovamento per il premio, con la nomina di Marco Luceri alla direzione artistica e di Luigi Nepi nel ruolo di coordinatore del Gruppo Toscano del Sindacato nazionale critici cinematografici italiani.