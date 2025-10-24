www.controradio.it Guide di Siena per Gaza con Emergency Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:12 Share Share Link Embed

Venerdì 24 ottobre, ore 17:30 passeggiata guidata di presentazione dei “Tour per Gaza a sostegno di Emergency” proposti da un gruppo di guide di Siena. Il ritrovo è alle ore 17:30 a Porta Camollia. Conclusione della visita verso le 19:00 al Santa Maria della Scala.

L’evento è l’occasione per presentare il calendario dei tour che verrà fatto il terzo fine settimana di novembre e di dicembre. Si tratta di visite guidate ai luoghi della cultura a Siena e provincia il cui ricavato andrà interamente a sostegno di Emergency.

Per info e prenotazioni scrivere a [email protected]