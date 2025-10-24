    Guide di Siena per Gaza con Emergency

    Venerdì 24 ottobre, ore 17:30  passeggiata guidata di presentazione dei “Tour per Gaza a sostegno di Emergency” proposti da un gruppo di guide di Siena. Il ritrovo è alle ore 17:30 a Porta Camollia. Conclusione della visita verso le 19:00 al Santa Maria della Scala.

    L’evento è l’occasione per presentare il calendario dei tour che verrà fatto il terzo fine settimana di novembre e di dicembre. Si tratta di visite guidate ai luoghi della cultura a Siena e provincia il cui ricavato andrà interamente a sostegno di Emergency.

    Per info e prenotazioni scrivere a [email protected]

     