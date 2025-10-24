www.controradio.it Sprigioniamo umanità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:45 Share Share Link Embed

Sabato 25 Ottobre 2025, dalle 16,30 alle 18,30 nei locali del Centro Sociale Evangelico in Via Manzoni 19 a Firenze si svolgerà un incontro, dal titolo “Sprigioniamo Umanità”. Un’occasione per incontrare direttamente esperienze di umanità costretta, nelle forme più totali del carcere, e per poter riflettere sulle proprie e prigionie che in forme meno visibili ci costringono all’esterno nella vita di tutti i giorni. L’evento fa parte del progetto “Prendersi cura delle storie liberate” promosso dal Collettivo Informacarcere del Centro Sociale Evangelico di Firenze e finanziato con i Fondi 8 per mille della Chiesa Valdese e Metodista. Paolo Martinino è esperto in laboratori di scrittura del Collettivo Informacarcere.