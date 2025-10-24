Inverno demografico e fecondità ai minimi storici in Toscana

La Toscana maglia nera a livello nazionale secondo i dati Istat con tasso di natalità nel 2024 del 3,3 per mille e con una stima nel 2025 di soli 11.081 nascite con un crollo del 7,4% rispetto al 2024. Il saldo negativo tra nuovi nati e decessi non è più compensato dai nuovi residenti, italiani o stranieri che siano. E le proiezioni dell’ufficio statistica del Comune indicano che nel 2050 Firenze avrà poco più di 350 mila abitanti, con un calo del 3,5-4%. A pesare come un macigno sul futuro demografico della Toscana è il tasso di fecondità direttamente influenzato dalle politiche pubbliche.