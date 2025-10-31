Controradio Streaming
ToscanaCronacaMorto Lorenzo Bosi, presidente Rondinella calcio
Morto Lorenzo Bosi, presidente Rondinella calcio

By Raffaele Palumbo

E’ morto l’imprenditore Lorenzo Bosi, 58 anni, presidente della Rondinella Marzocco. “Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia” scrive la Rondinella Marzocco sul suo profilo Fb. Bosi alle ultime elezioni regionali è stato anche candidato a Firenze con ‘E’ ora!’ la lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi presidente. Cordoglio, a nome anche di tutta la città, è stato espresso dalla sindaca di Firenze Sara Funaro che lo ricorda come una “persona di straordinaria qualità umana, con cui era facile entrare in sintonia e relazionarsi in maniera costruttiva. Firenze perde un concittadino che ha onorato la nostra città attraverso la sua straordinaria dedizione allo sport, un’attività che considerava una vera e propria scuola di vita e un pilastro per la crescita della comunità. Bosi ha guidato la Rondinella con passione e visione, contribuendo in modo significativo a tenere vivi i valori sportivi e le tradizioni più autentiche del nostro territorio. Il suo impegno nel calcio di base e nella formazione dei giovani lascia un’eredità preziosa che non dimenticheremo”.

