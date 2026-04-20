Il Papa nomina il nuovo vescovo di Pescia e Pistoia

Papa Leone ha nominato il nuovo Vescovo di Pescia e Pistoia. Si tratta del rev.do Augusto Mascagna che prende il posto di mons. Tardelli. Le due diocesi restano unite.

Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale delle Diocesi di Pescia e Pistoia, presentata da mons. Fausto Tardelli e ha nominato vescovo delle Diocesi di Pescia e Pistoia, il rev.do Augusto Mascagna, del clero della Diocesi di Civita Castellana, finora parroco della Concattedrale Santa Maria Assunta di Orte e Delegato della Pastorale familiare diocesana, unendo nuovamente le due sedi in “persona Episcopi”. Lo riferisce il bollettino della sala stampa vaticana.