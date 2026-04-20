Comunali: accordo in csx Pistoia, Nesi vicesindaca se Capecchi sindaco

“Abbiamo scelto di mettere Pistoia al primo posto – hanno dichiarato Capecchi e Nesi – unendo le nostre esperienze in un progetto forte e credibile”.

Dopo le primarie del 12 aprile, nel centrosinistra di Pistoia Giovanni Capecchi e Stefania Nesi hanno ufficializzato oggi, in una conferenza stampa congiunta, la nascita di un progetto politico condiviso che parte da unità e strategia comune.

Il punto cardine dell’accordo prevede che, in caso di vittoria alle amministrative, Stefania Nesi, sconfitta alle primarie, ricopra il ruolo di vicesindaca.

Capecchi ha confermato la centralità di Nesi nella futura squadra di governo: “Se i cittadini ci daranno fiducia, Stefania avrà un ruolo di primo piano per amministrare questa città”. Si chiude così la fase del confronto interno per inaugurare il mese della campagna elettorale verso il voto.

“Abbiamo scelto di mettere Pistoia al primo posto – hanno dichiarato Capecchi e Nesi – unendo le nostre esperienze in un progetto forte e credibile”.

“Sappiamo che non sarà semplice – hanno aggiunto – ma siamo pronti a guidare Pistoia con il massimo spirito di collaborazione”.