www.controradio.it Pistoia, Capecchi vince le primarie del Centro sinistra Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Sarà Giovanni Capecchi il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Alle primarie di domenica, dove hanno votato 9.313 elettori, si è imposto con il 56,5% dei consensi contro il 43,5% di Stefania Nesi.

Alla fine hanno vinto le primarie, perché in un momento in cui sembravano finite nel dimenticatoio, comunque a Pistoia sono andate a votare più di 9000 persone. Ha vinto l’area schleiniana del Partito democratico, perché anche se Stefania Nesi era la candidata ufficiale del partito, in realtà i fedelissimi della segretaria facevano il tifo per Capecchi. E alla fine ha vinto proprio lui, Giovanni Capecchi, sostenuto anche da Sinistra italiana e da Possibile. Stefania Nesi aveva dalla sua Casa Riformista. Alla fine Capecchi ha vinto, prevalendo soprattutto nei seggi più grandi, con un margine importante. Ovvero con il 56,5% dei consensi contro il 43,5% di Stefania Nesi. Primarie che sono andare a cesellare ancora una volta, come accade da tempo ad ogni tornata elettorale, gli equilibri interni al Partito democratico ed alla coalizione di campo largo, dunque con dentro oltre al Pd, Casa Riformista, il Movimento 5 stelle, e Avs. Ne è uscita dunque sconfitta la candidata interna al Pd, riformista, vicina al Sottosegretario regionale Bernard Dika. Capecchi era invece in qualche modo il candidato vicino a Marco Furfaro, uomo di Schlein in Toscana. Le primarie hanno provveduto a fare una sintesi. Ci sarebbe già un accordo, in base al quale il 60% dei 32 candidati andrà alla parte vincente mentre il restante 40% sarà indicato dagli sconfitti alle primarie di ieri. Giovanni Capecchi, 54 anni, docente di Letteratura italiana all’Università per stranieri di Perugia, è già stato assessore ed è molto vicino alle istanze ambientaliste e della sostenibilità. Sarà dunque lo sfidante di Anna Maria Celeste, erede di Alessandro Tomasi, che guiderà il centro destra alle prossime elezioni pistoiesi.