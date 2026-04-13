www.controradio.it Massa: 47enne morto dopo lite in piazza, fermati due maggiorenni e un minore Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

A Massa si attendono gli esiti dell’autopsia per chiarire la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto dopo un’aggressione in centro. Secondo le prime ricostruzioni, durante la colluttazione sarebbe caduto battendo la testa, con un trauma che ha provocato un arresto cardiaco. Sotto shock la compagna e il figlio undicenne che teneva per mano suo padre, mentre il cognato è rimasto ferito nel tentativo di difenderlo. È ricoverato al Noa con fratture agli arti e un’emorragia cerebrale.