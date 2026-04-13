www.controradio.it Sanità: nel 2026 costi in crescita per 150 mln Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

“Il 2026 sarà un anno un po’ delicato per il bilancio regionale” lo ha etto l’assessora al diritto alla salute e al Welfare della Toscana, Monia Monni “ A fronte di un fondo sanitario che cresce poco, crescono i costi del personale, con circa 90 milioni di euro solo per gli adeguamenti contrattuali” e crescono per altri “43 milioni le spese energetiche a causa della crisi geopolitica”.

In totale l’aumento dei costi dovrebbe aggirarsi sui 150mila euro. Sarà un anno in cui dovremo stare particolarmente attenti a mettere in ponte nuovi investimenti” ha precisato nonni che oggi era in visita al presidio ospedaliero Piero Palagi, es Iot. “U polo d’eccellenza deLla sanità pubblica Toscana” ha detto Monni”