Mar 11 Nov 2025
Tir in fiamme nella notte, riaperto tratto A1 nel Fiorentino

By Raffaele Palumbo
Ancora code sulla A1 tra Firenze sud e Incisa-Reggello dopo la chiusura notturna causata da un mezzo pesante in fiamme: traffico rallentato su più punti in direzione Roma nonostante la riapertura del tratto autostradale.

Questa mattina la tratta dell’autostrada A1 Milano-Napoli tra Firenze sud e Incisa-Reggello in direzione Roma è stata riaperta intorno alle 8:45, dopo una notte di chiusura dovuta a un mezzo pesante andato a fuoco all’altezza del chilometro 314. L’incendio, che ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine, è stato domato senza ulteriori danni, ma la viabilità ha continuato a risentirne nelle ore successive.

Al momento della riapertura il traffico scorre su tutte le corsie disponibili, ma si segnalano ancora tre chilometri di coda verso Roma. Altri disagi si sono registrati tra Firenze Impruneta e Firenze sud, sempre in direzione Roma, con quattro chilometri di rallentamenti dovuti alle forti ripercussioni notturne.

Autostrade per l’Italia consiglia, per le lunghe percorrenze verso sud, di anticipare l’uscita a Firenze Impruneta e rientrare più a sud alla stazione di Valdichiana dopo aver percorso la viabilità ordinaria. La situazione dovrebbe gradualmente tornare alla normalità nelle prossime ore, ma si raccomanda prudenza e attenzione alle informazioni in tempo reale prima di mettersi in viaggio.

