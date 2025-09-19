Auto in contromano sul raccordo autostradale, ambulanza la blocca

Con l’ambulanza ha bloccato un’auto che procedeva in contromano sul raccordo autostradale che porta dall’aeroporto di Firenze all’ingresso dell’A11, evitando possibili incidenti. E’ successo mercoledì notte, intorno alle 22 .Alla guida della macchina un uomo di circa 70 anni in stato confusionale.

Il conducente del mezzo di soccorso, un volontario di 25 anni della Società di soccorso pubblico di Montecatini Terme (Pistoia), come riportano oggi La Nazione e Il Tirreno, accortosi del pericolo ha rallentato, acceso le luci blu e iniziato a sfanalare verso l’auto in contromano. Poi ha messo l’ambulanza di traverso sulla carreggiata, riuscendo così ad arrestare la corsa della vettura. Alla guida della macchina, una Panda, un uomo di circa 70 anni in stato confusionale.

L’autista dell’ambulanza, Alessio, una volta sceso dal mezzo ha convinto l’anziano a spegnere il motore della sua automobile, provvedendo poi a eseguire con gli altri due volontari a bordo del mezzo di soccorso una serie di controlli medici per verificare le condizioni di salute dell’uomo, dopo averlo fatto spostare in una piazzola di servizio. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare controlli e accertamenti, facendo anche ripartire il traffico. L’anziano è stato poi portato in ospedale con una seconda ambulanza arrivata sul posto.