Fuoriuscita sostanze irritanti da una conceria, zona interdetta

Intervento dei vigili del fuoco e del nucleo NBCR per la rilevazione di acido solfidrico e monossido di carbonio; zona delimitata in attesa della bonifica ambientale.

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle 15 nel comune di Fucecchio (Firenze) per verificare la fuoriuscita di sostanze irritanti dalle caditoie del piazzale interno di una conceria non attiva in viale Cristoforo Colombo. Una squadra specializzata, supportata dal nucleo NBCR, ha effettuato analisi strumentali e campionamenti dell’aria, rilevando la presenza di acido solfidrico, gas altamente tossico, che a contatto con l’umidità genera anche monossido di carbonio. Fortunatamente non sono state coinvolte persone, ma i vigili del fuoco hanno delimitato la zona per motivi di sicurezza. Sono in programma nelle prossime ore le operazioni di bonifica dei canali di raccolta del piazzale, coordinate con personale specializzato e ARPAT. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, ma finora le autorità confermano che la situazione è sotto controllo e monitorata con attenzione. La pronta risposta dei soccorsi ha evitato il rischio di esposizione maggiore per la popolazione locale, mentre le verifiche continue proseguono per accertare eventuali cause o responsabilità dell’incidente.