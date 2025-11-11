Controradio Streaming
Mar 11 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFuoriuscita sostanze irritanti da una conceria, zona interdetta
ToscanaCronaca

Fuoriuscita sostanze irritanti da una conceria, zona interdetta

By Raffaele Palumbo

Intervento dei vigili del fuoco e del nucleo NBCR per la rilevazione di acido solfidrico e monossido di carbonio; zona delimitata in attesa della bonifica ambientale.

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle 15 nel comune di Fucecchio (Firenze) per verificare la fuoriuscita di sostanze irritanti dalle caditoie del piazzale interno di una conceria non attiva in viale Cristoforo Colombo. Una squadra specializzata, supportata dal nucleo NBCR, ha effettuato analisi strumentali e campionamenti dell’aria, rilevando la presenza di acido solfidrico, gas altamente tossico, che a contatto con l’umidità genera anche monossido di carbonio. Fortunatamente non sono state coinvolte persone, ma i vigili del fuoco hanno delimitato la zona per motivi di sicurezza. Sono in programma nelle prossime ore le operazioni di bonifica dei canali di raccolta del piazzale, coordinate con personale specializzato e ARPAT. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, ma finora le autorità confermano che la situazione è sotto controllo e monitorata con attenzione. La pronta risposta dei soccorsi ha evitato il rischio di esposizione maggiore per la popolazione locale, mentre le verifiche continue proseguono per accertare eventuali cause o responsabilità dell’incidente.

Articolo precedente
Tir in fiamme nella notte, riaperto tratto A1 nel Fiorentino
Articolo successivo
Paziente in emergenza chirurgica salvato da equipe tutte donne

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30906Cronaca18531Politica4147Cultura & Spettacolo3829Diritti2609Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI