Firenze, 33enne ferito alla spalla da colpo di arma da fuoco

Indagini della polizia in pieno corso a Firenze per il ferimento a una spalla di un uomo di 33 anni ricoverato all’ospedale di Careggi. Secondo quanto emerge sarebbe stato colpito da uno sparo di arma da fuoco, che pare sia partito da un gruppo di ragazzi. E’ successo nel pomeriggio.

L’uomo, incensurato, italiano, è stato soccorso dal 118 in pieno centro a Firenze. E’ intervenuta un’ambulanza infermieristica che lo ha portato al pronto soccorso di Careggi in codice rosso, anziché al più vicino ospedale di Santa Maria Nuova.

Le ricostruzioni finora sono in fase di riscontro. Dall’ospedale di Careggi è stata avvisata la questura delle circostanze riferite dallo stesso ferito. Il 33enne al momento non è in pericolo di vita.Il 33enne ferito da un’arma da fuoco è stato soccorso verso le 15,30 da un’ambulanza con infermiere del 118 in via de’ Pucci, vicino al Duomo, fra via Cavour e via Ricasoli, una delle strade del centro che in quell’orario pullula non solo di turisti ma anche di cittadini che si spostano per lavoro e per studio.

Secondo il suo racconto c’era nelle vicinanze una comitiva di ragazzi e poi, per motivi in fase di ricostruzione, ha sentito un colpo. Ha perso sangue, poi i medici del pronto soccorso di Careggi hanno ravvisato la ferita come probabilmente causata da uno sparo.

Squadra Volanti e Squadra mobile della questura sono impegnati nelle ricerche dei responsabili dell’aggressione.

(notizia in aggiornamento)