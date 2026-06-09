Omicidio Livorno: vittima uccisa con un colpo alla nuca, si pensa ad esecuzione

Procura e squadra mobile non escludono nessun movente. Ma la dinamica dell’omicidio fa pensare che Ylias Tas sia stato giustiziato. A Livorno era in attesa della convocazione davanti alla commissione prefettizia per discutere della richiesta di asilo politico fatta alcuni mesi fa. In città c’è una nutrita comunità di rifugiati curdi.

E’ stato ucciso con uno sparo di pistola alla nuca il 31enne curdo Ylias Tas, sulla collina del Castellaccio di Livorno. Un altro colpo lo aveva raggiunto a una gamba, forse voleva scappare quando ha capito di esser stato attirato in una trappola. Sono le prime ricostruzioni dell’assassinio.

Tas, originario della Turchia, era arrivato da poco in città e di come conducesse la sua vita, cosa facesse a Livorno non si sa molto adesso. Non lavorava. La polizia avrebbe già rintracciato e sentito alcuni testimoni, stranieri che lo potrebbero conoscere e che potrebbero dare aiuto agli investigatori. Tuttavia le indagini si sarebbero imbattute in atteggiamenti reticenti.

La squadra mobile ha rintracciato l’agenzia immobiliare che gli ha curato l’affitto di una casa in città. E’ lo stesso alloggio dove gli sono stati trovati 10.000 euro in contanti e anche documenti cartacei, che ora sono al vaglio degli inquirenti. Più difficile estrarre dati dai cellulari del 31enne: ne aveva due. Uno è rotto, l’altro è un iPhone di ultima generazione ed ha un pin da bypassare senza danneggiarne la memoria.

Tra i testimoni, oltre agli avventori del ristorante che c’è nei pressi, una residente vicina al luogo dell’assassinio ha detto alla polizia di aver sentito dei colpi, ma di non averli attribuiti a spari bensì allo scoppio di petardi. Più tardi, quando ha visto l’andirivieni delle auto della polizia ci ha ripensato e ha riferito alle autorità il suo racconto. L’omicidio viene collocato intorno alle 22,50 di domenica sera.

Il Castellaccio è una località panoramica fuori città, bisogna andarci apposta perciò le indagini stanno anche cercando di comprendere come Tas sia arrivato sulla collina e con quale mezzo. Inoltre, se ci è andato da solo o se ci è stato portato. Sono state acquisite le immagini di telecamere private sperando di poter trovare filmati dove si vede lui e chi lo ha ucciso.