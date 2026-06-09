‘Passeggiata’ Vannacci a Firenze, Draghi (FdI): sono preoccupato

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi si dice preoccupato “per una ‘passeggiata’ che si terrà un venerdì sera a ridosso di un ponte in una zona congestionata dal traffico, che sarà influenzata particolarmente anche vista la presumibile contro manifestazione ad opera del ventro sociale occupato Cpa-Fi Sud”.

Una passeggiata che non passa inosservata. Quella annunciata da Futuro Nazionale in Gavinana per la sera del prossimo 19 giugno. La “passeggiata identitaria per la sicurezza, il decoro e la vivibilità urbana” vedrà il concentramento in piazza Bartali a Firenze.

Preoccupazioni arrivano sia da Sinistra Progetto Comune che da centrodestra con il consigliere comunale di Fdi Alessandro Draghi.Per Draghi “la libertà di manifestazione è sacrosanta in Italia e consentita a tutti i partiti, specialmente se esprimono degli eletti. Con Futuro Nazionale ho la coscienza a posto; ho difeso apertamente la loro sede e il loro diritto ad esistere in piazza Tanucci, come lo farei con qualsiasi partito politico. Esprimo tuttavia preoccupazione per una ‘passeggiata’ che si terrà un venerdì sera a ridosso di un ponte in una zona congestionata dal traffico, che sarà influenzata particolarmente anche vista la presumibile contro manifestazione ad opera del ventro sociale occupato Cpa-Fi Sud”. “Ai responsabili di Fn – ha aggiunto Draghi – mi permetto di suggerire un presidio statico e non un corteo”.

Palagi ha parlato di “provocazione inaccettabile. Chiediamo alla sindaca Funaro e alla presidente di Quartiere Perini di prendere posizione, così come a tutti gli altri gruppi politici”, annunciando che il Cpa ha già convocato per il 12 giugno l’assemblea pubblica ‘Gavinana è partigiana’. “Il luogo di ritrovo di Futuro Nazionale non è neutrale – ha aggiunto -. Piazza Bartali è intitolata a Gino Bartali, riconosciuto Giusto tra le Nazioni”, la “piazza è a pochi metri dal Memoriale italiano di Auschwitz, oggi Memoriale delle Deportazioni, trasferito da Auschwitz e ospitato all’Ex3 di viale Giannotti. Che un partito guidato da Vannacci scelga proprio questo punto per radunarsi e chiedere uno sgombero non lo consideriamo un caso: lo consideriamo un’offesa al senso di quei luoghi. Ci vogliono dire che le deportazioni sono il loro modello di remigrazione?”: “Futuro Nazionale non sta attaccando il Cpa, sta attaccando un’intera tradizione antifascista e antirazzista del territorio, ha concluso Palagi.