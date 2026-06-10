Casa, a Firenze compravendite di casa +1,16% nel 2025

Il mercato immobiliare fiorentino torna a crescere nel 2025, con una dinamica più vivace sul fronte del credito erogato rispetto a quello delle compravendite.
E’ quanto emerge dal focus elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla base dei Dati Statistici Notarili (Dsn) 2025, che analizza l’andamento di compravendite e mutui nelle principali città italiane. A Firenze le compravendite di fabbricati abitativi segnano un incremento contenuto del +1,16%, passando da 11.770 a 11.906. L’aumento è trainato dalla prima casa tra privati (+3,74%, da 6.302 a 6.538), mentre le compravendite di seconda casa tra privati calano del -4,97%, da 4.310 a 4.096. Nel comparto del nuovo, ovvero gli acquisti direttamente da impresa, le prime case scendono del -17,03%, mentre le seconde case crescono del +20,24%, da 835 a 1.004. Gli acquirenti under 35 si confermano la componente principale: il 34,61% degli acquisti con agevolazione prima casa riguarda la fascia 18-35 anni, seguita dal 26,74% della fascia 36-45 anni. Il comparto dei mutui mostra una ripresa più marcata: il numero complessivo cresce del +17,91%, passando da 7.437 a 8.769, con un capitale erogato di 1,68 miliardi di euro, in aumento di 375 milioni di euro rispetto al 2024. Spiccano i mutui nella fascia 300-350mila euro, con un balzo del +76,19%, e quelli oltre 500mila euro, in crescita del +40,11%. Le surroghe segnano +23,98%, a conferma di una gestione attiva del debito da parte dei mutuatari. Gli under 35 restano la categoria più numerosa, con il 38,42% del totale dei contraenti e una variazione del +27,46%, passando da 3.186 a 4.061 soggetti.