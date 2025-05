www.controradio.it Affitti brevi: a Firenze dal 31 maggio in vigore in nuovo regolamento comunale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Il 31 maggio entrerà in vigore il nuovo regolamento del Comune di Firenze sugli affitti brevi per turisti. Una pagina internet farà da guida per regole, moduli e richieste per mettersi in regola.

E’ un lascito della legge regionale sul turismo. E ci racconta che le istituzioni, regionali e comunali, almeno ci stanno provando. Ed un fatto inedito e che non trova molte altre corrispondenze in altre regioni italiane. Dal 31 maggio il nuovo regolamento diventerà operativo. Dunque nel centro storico – area Unesco – non ci saranno automaticamente e senza regole nuovi airbnb, tanto per cominciare. Anche perché, a fronte di 35 mila residenti, le locazioni per turisti sono la bellezza di 13 mila. Questo tentativo di regolamentare un settore che sembra non volere limiti e regole, può diventare un modello, nelle intenzioni di Palazzo Vecchio capace di funzionare anche in altre zone della città. Da ora in poi dunque il Comune dovrà autorizzare ogni attività ricettiva. E le attività dovranno rispondere a delle regole, a partire dalle superfici minime degli immobili e delle stanze. Deroghe per tre anni a chi già attivo dal 31 dicembre 2024. Chi ha invece aperto nei mesi dell’anno in corso, ha tempo per mettersi in regola con tutte le autorizzazioni entro il prossimo 31 dicembre. Pagina internet sul sito del Comune chiamata “Locazioni turistiche brevi“, per richiedere tutte le informazioni e per compilare le richieste di autorizzazione. Autorizzazioni che decadranno in caso di compravendita dell’immobile, oppure alla terza violazione contestata, ad esempio per evasione della tassa di soggiorno, lavoro irregolare, inattività per un anno (fatto salvo per chi allunga il periodo dell’affitto). E ancora, mancata esposizione del codice Cin, o mancanze inerenti la conformità edilizia, igienico sanitaria, impiantistica anti incendio e acustica. Inoltre tutti saranno tenuti a fornire sacchetti e istruzioni per la raccolta differenziata e un vademecum sul turismo sostenibile. E la giungla, forse potrà sembrare meno una giungla.