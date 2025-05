Strage Georgofili, il 32/o anniversario. “Non c’è memoria senza verità!”

Allo slogan ‘Non c’è memoria senza verità!’ l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili ha organizzato una serie di iniziative in vista del 32mo anniversario dell’attentato che il 27 maggio 1993 provocò cinque vittime.

Le iniziative partiranno il 22 maggio, alle 18 alla biblioteca comunale di San Casciano Val di Pesa, con la presentazione del libro della magistrata Anna Maria Frustaci “Un sole che mai tramonta – Romanzo per Nadia”. Il 23 maggio, dalle 9:30 al cinema La Compagnia di Firenze, il convegno “Unaezeroquattro. Il ricordo della strage di via dei Georgofili trentadue anni dopo”, con la partecipazione dello scrittore Stefano Massini e della magistrata Anna Maria Frustaci. Sabato 24 maggio, alle 21, al circolo club sportivo de La Romola lo spettacolo teatrale “Quello che non sappiamo”, con Daniela Morozzi e Stefano Cocco Cantini.

Il 26 maggio, alle 21:30, in piazza della Signoria di Firenze lo spettacolo “Al posto sbagliato – Storie di bambini vittime di mafia; una goccia – Cantata civile per il futuro prossimo” di e con Letizia Fuochi, e a seguire il corteo alle 1:04, orario della strage, in via dei Georgofili, con il ricordo delle vittime. Il 27 maggio, alle 17:30 nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, è in programma il convegno “VIa dei Georgofili. 32 anni dopo la strage. aspettando ancora verità e giustizia”, con gli interventi di Luca Tescaroli, Antonella Beccaria, Rosaria Manzo, Salvatore Borsellino, Paolo Bolognesi, Fabio Repici, Danilo Ammannato, Giorgio Bongiovanni, Luigi Dainelli, e Giuseppe Galasso.

“Il nostro obiettivo di questo anniversario è ancora una volta di rendere contemporanea la memoria – sottolinea in una nota il presidente dell’associazione Luigi Dainelli – ribadendo la richiesta che sia fatta piena verità e giustizia per i fatti di quella tragica stagione del nostro paese. Di recente abbiamo costituito anche un coordinamento nazionale di associazioni e familiari di vittime di stragi e attentati e tutti insieme abbiamo chiesto al governo e alle istituzioni di darci delle risposte: sul lavoro della commissione antimafia, sul prosieguo delle indagini e contro le archiviazioni della Procura di Firenze, sui depistaggi e sulle zone grigie richiamati già anche dal presidente della Repubblica Mattarella che impediscono il 100% della verità e adombrano ancora la nostra democrazia”.