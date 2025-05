Mario Mario e Capanno Dischi, ascolta l’intervista

Il lavoro esce per Capanno Dischi , una piccola etichetta nata a Prato l come collettivo di artisti e addetti ai lavori che gravitano attorno al Capanno 17a Prato, uno dei live club più conosciuti d’Italia. L’etichetta punta a valorizzare e supportare la scena musicale locale e regionale, tramite produzioni in presa diretta, catturando l’autenticità degli artisti senza compromessi. Ogni progetto discografico sarà presentato in video live-session e sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in vinile.