The War On Drugs “I Don’t Live Here Anymore” – Disco della settimana.

Quello di The War on Drugs è un rock in bilico fra classico e innovazione, una sintesi vagamente “AOR” (adult oriented rock) che a molti può far storcere il naso, ma che ha una sua indubbia efficacia, con riverberi di Springsteen, Tom Petty, Waterboys, Wilco e tanto suono, come si diceva una volta, “rock da FM” anni ’80.

The War On Drugs, giunti dalla scena indie/alternative ad essere “una delle migliori band rock del ventunesimo secolo” per NME, hanno pubblicato il loro nuovo album in studio dal titolo “I Don’t Live Here Anymore” venerdì 29 ottobre su etichetta Atlantic Records. “I Don’t Live Here Anymore” è un album rock fuori dal comune sul tema della resilienza di fronte alla disperazione.

“I Don’t Live Here Anymore” è il primo album in studio dei The War On Drugs dopo oltre quattro anni e il primo dopo aver vinto il Grammy come “Best Rock Album” per “A Deeper Understanding” del 2017. La particolare combinazione di complessità e immaginazione della band da corpo ai 10 brani dell’album, appoggiandosi sui sentimenti dell’odissea personale di Adam Granduciel, l’anima della band. Trattazioni più estese sui contenuti dell’album si possono trovare su Pitchfork e sul The New York Times.

I War On Drugs saranno i protagonisti del Desert Daze il mese prossimo. Il loro tour partirà il 19 gennaio da Austin, TX e li porterà in molte delle più grandi venue in cui abbiano mai suonato fino ad ora , incluso il loro primo show da headliner al Madison Square Garden. La band sarà live anche in Italia il 5 aprile all’Alcatraz di Milano per un unico ed imperdibile show. Per tutte le date del tour vai su http://www.thewarondrugs.net/tour

“Hanno raggiunto grandissimi risultati con brani realizzati in modo meticoloso, col tempo hanno cambiando i loro suoni per ottenere qualcosa di più strutturato e diretto”- The New York Times

“The War On Drugs hanno raggiunto l’apice con “I Don’t Live Here Anymore” – Pitchfork, Best New Track

“‘I Don’t Live Here Anymore’ è il miglior album della band finora e potrebbe essere il miglior album rock del 2021” – The Wall Street Journal

“[The War On Drugs] continuano a spingere oltre ai confini del rock classico e nel farlo la loro musica è la migliore fino ad oggi” – Entertainment Weekly

“Il suono di una band che si diverte, una band che non è mai stata così sicura di ciò che fa meglio” – Rolling Stone

“I Don’t Live Here Anymore è l’album dei War On Drugs più concreto e il migliore” – MOJO

“I Don’t Live Here Anymore” di The War On Drugs, è il nostro Disco della settimana.

Tracklist

Living Proof Harmonia’s Dream Change I Don’t Wanna Wait Victim I Don’t Live Here Anymore Old Skin Wasted Rings Around My Father’s Eyes Occasional Rain

Segui The War on Drugs su: Website | Facebook | Twitter | Instagram