The Molotovs, “Wasted On Youth”. Il Disco della Settimana.

Il duo inglese formato dai fratelli Matt e Issey Cartlidge, appena maggiorenni, centrifuga punk, power pop e mod sound con energia e freschezza. L’album conferma l’hype creato dai loro incendiari live.

Cresciuti nell’adorazione di Jam, Buzzcocks, Blondie o Libertines, rifiutando le scorciatoie virali, The Molotovs hanno costruito la loro reputazione con una serie innumerevole di concerti in piccolissimi club (anche nei nostri dintorni nell’agosto 2025) e grandi venue, in apertura a Libertines, Blondie, Sex Pistols, Iggy Pop e Damned, accompagnati da una manciata di singoli irresistibili che hanno creato infatti grande attesa per il loro esordio, e “Wasted On Youth” (Marshall Records) non delude le attese. Con una dedizione al lavoro che li ha portati a suonare più di 600 concerti, conquistando nuovi fan ovunque, il duo di adolescenti (Matt ha 17 anni e Issey 19) sembra essere l’avanguardia di una nuova ondata musicale basata sul “guitar sound”.

Registrato ai Marshall Studio con il produttore Jason Perry e mixato/masterizzato da Blair Crichton dei Dead Pony, “Wasted On Youth” vede Matt e Issey accompagnati dal batterista Noah Riley. Include i singoli di successo ‘More More More More’, ‘Today’s Gonna Be Our Day’, ‘Rhythm of Yourself’ e ‘Get A Life’ catturando l’atmosfera adrenalinica e l’energia cruda e sudata dei loro live.

Lontani dall’apatia spesso attribuita alla Gen Z, “Wasted On Youth” è un disco votato ad un certo ottimismo sociale che rifiuta la narrazione della “generazione perduta” ed esorta i giovani a occupare spazio, informarsi e plasmare il proprio futuro.

“Wasted On Youth” è un’esplosione di vitalità e di grande stile che mescola new wave, punk, indie e garage, aprendo con la disarmante ‘Get A Life’, un attacco diretto alla cultura tossica della negatività sui social media per chiudere con ‘Today’s Gonna Be Our Day’, un potente “richiamo alle armi” che invita ad abbandonare l’apatia e a rimanere informati.