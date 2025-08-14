The Molotovs in concerto a Pisa

Dopo una serie impressionante di sold out in tutto il mondo, i britannici Molotovs sono diventati una delle giovani band più in voga del Regno Unito. Adesso tornano in Italia per poche selezionate date estive. L’appuntamento in Toscana è per il 27 agosto al Caracol di Pisa

La loro formula è fatta di inni taglienti e una presenza sul palco a dir poco esplosiva e travolgente. Ancora adolescenti, sono stati scelti personalmente da artisti del calibro di Libertines, Sex Pistols e Blondie per supportare i loro tour e sono stat sostenuti dai Green Day sia sul palco che sulla stampa. Nel 2024 la band è partita per un tour di 17 date in apertura al musicista Adam Ant, dove hanno suonato di fronte a 30 mila persone. Hanno inoltre fatto apparizioni in molti festival, tra cui l’Isle of Wight Festival e il tour europeo con iDKHOW. Quello dei Molotovs è rock’n’roll diretto, senza fronzoli, tra The Clash, The Jam, Sex Pistols e Libertines.

Prima di imbarcarsi in un tour statunitense e prima della uscita dell’attesissimo album di debutto “Wasted On Youth” i Molotovs passeranno dall’Italia per poche, selezionate date:

27.08.2025 CARACOL PISA (Via Cattaneo 64, Pisa, ore 22.00) Prevendite disponibili QUI

28.08.2025 – MUSIC IN VILLAGE, Parco IV Novembre, Pordenone – opening to Bambole di Pezza (evento gratuito)

29.08.2025 – ACIELOAPERTO FESTIVAL, Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (FC) – opening to Franz Ferdinand