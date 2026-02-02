Kneecap annunciano il nuovo album: “Fenian”

Il trio di Belfast KNEECAP annuncia oggi il nuovo album, “Fenian”, in uscita per Heavenly Recordings venerdì 24 aprile. Da questa settimana in onda sulle frequenze di Controradio il primo singolo estratto “Liars tale”

“Fenian” segue l’acclamato album del 2024 “Fine Art” e il biopic omonimo premiato ai BAFTA e al Sundance Film Festival. A proposito del nuovo lavoro il trio composto da Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí dichiara:

“Hanno provato a fermarci etichettandoci come “terroristi”, con cancellazioni di concerti e con dichiarazioni del Primo Ministro in persona.

Avevamo tutta la determinazione di cui avevamo bisogno. Questa non è una reazione impulsiva, ma una risposta ponderata a chi ha provato a metterci a tacere. E ha fallito.

Abbiamo realizzato questo album con Dan Carey, un produttore con cui siamo onorati di aver lavorato. Il suono è più sinistro, perché viviamo tempi sinistri. Ma anche di sfida e trionfante.

Ispirato e orgogliosamente intitolato “Fenian”, l’album prende il nome dai guerrieri del folklore irlandese e diventato in seguito termine dispregiativo per gli irlandesi.

Ora lo usiamo per definire chiunque dica la verità al potere.

Dopo 800 anni di colonizzazione, pensavano che la lingua irlandese sarebbe morta. Non è successo, grazie alla Muintir na Gaeltachta e a tutti i gaelici che si sono rifiutati di lasciare distruggere la propria cultura e la propria lingua.

I Kneecap correvano lo stesso rischio… ma siamo ancora qui.

The Paddies are back.”

Tour Festival:

06.06.26 – Primavera, BARCELONA, ES

11.06.26 – Primavera, PORTO, PT

27.06.26 – Crystal Palace Park, LONDON, UK

02.07.26 – Roskilde Festival, ROSKILDE, DK

04.07.27 – Rock Werchter, WERCHTER, BE

18.07.26 – PhilGood Festival, PLOVDIV, BG

21.07.26 – All Together Now, WATERFORD, IE

06.08.26 – Belfast Feile, BELFAST, IE

14.08.26 – Boomtown, WINCHESTER, UK

28–30.08.26 – Reading & Leeds Festivals, UK

GUARDA IL VIDEO: