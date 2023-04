Street rave parade a Firenze, fino al piazzale a suon di techno Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:13 Share Share Link Embed

Street rave a Firenze, migliaia di partecipanti partecipanti contro “la legge antirave e ogni forma di repressione”.

Al via poco prima delle 17 di oggi pomeriggio a Firenze la Street rave parade. Al ritmo di musica techno è partita da Porta Romana la manifestazione per protestare contro “la legge antirave e ogni forma di repressione”. Migliaia le persone al seguito del corteo autorizzato che proseguirà nel centro storico, passando da via Romana, piazza Pitti, via de’ Bardi, lungarno Serristori, piazza Poggi per raggiunge poi piazzale Michelangelo dove è prevista la conclusione.

L’evento antiproibizionista che si snoda sotto forma di corteo sonoro dall’Oltrarno per raggiungere piazzale Michelangelo sta facendo confluire miglia di persone (3 mila al momento secondo le forze dell’ordine) che come nel dicembre scorso potrebbero creare difficoltà per il traffico ma 5 mesi fa non si registrarono problemi di ordine pubblico.

In un volantino diffuso nei giorni scorsi si sensibilizzava sul significato, sulle buone pratiche e sulle modalità pacifiche della techno manifestazione che ha ampliato la propria piattaforma rivendicativa: dalla protesta contro il del antinave e contro la repressione delle occupazioni, all’antifascismo e anti razzismo e contro la marginalizzazione delle fasce deboli della popolazione e lo svuotamento delle città dai suoi abitanti, al fianco dei movimenti ecologisti e della classe operaia.

Alla partenza abbiamo intervistato Sara della cooperativa sociale Cat contattata dagli organizzatori ed una delle partecipanti alla street parade.