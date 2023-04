‘Notte blu’, ritorna a Firenze la non stop dedicata Europa

Firenze, torna anche quest’anno la Notte blu dedicata all’Europa. Una piccola maratona di eventi prevista per sabato 6 maggio con in programma musica, talk e workshop.

L’iniziativa ‘Notte blu’, giunta alla quattordicesima edizione, è all’interno del Festival d’Europa 2023 che si svolgerà a Firenze dal 4 al 9 maggio ed è organizzata dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune con il suo ufficio Europe Direct Firenze che offre informazioni sulle politiche, i programmi e i finanziamenti dell’Ue.

Il via dalle 10 al RFK international house of human rights (in via Ghibellina 12/A) con tre workshop gratuiti aperti alla cittadinanza, organizzati insieme alla Fondazione Antonio Megalizzi: ‘Europa mai così vicina! Dialogo sulle istituzioni e i meccanismi europei per avvicinare i giovani alla partecipazione attiva’; ‘Fake News Vs. Giornalismo di qualità: comunicare l’Europa’ e ‘Ue fuori dall’Ue. Una prospettiva del ruolo dell’UE nella comunità internazionale. La situazione dei diritti umani all’interno dell’Unione e il suo impegno fuori dai confini’.

Si prosegue alle 19 con il talk alla Limonaia di Villa Strozzi (in via Pisana 77) ‘Raccontare l’Europa: parole e immagini in prima linea’ con Cecilia Sala, giornalista e autrice di podcast, e il fotoreporter internazionale Stefano Schirato. Coordinerà la redazione di Siamo Dieci e Informatore Coop.fi.

In programma anche la presentazione del progetto ‘Some Call Us Balkans’, curato da Icse e dal Teatro della Toscana, “creatività artistica itinerante in una delicata area per lo sviluppo dell’Europa futura”. Alle 22.30 musica dal vivo con Showcase Samuel (Subsonica).

“Nella realizzazione dell’edizione 2023 della Notte blu abbiamo pensato principalmente” ai giovani di Firenze, sottolinea l’assessore comunale a sport e politiche giovanili Cosimo Guccione: “Il filo rosso, anzi, blu, che attraversa le diverse attività che danno vita alla XIV edizione della storica iniziativa di Europe directe Firenze è quello di una riflessione sull’Europa di oggi, troppo spesso raccontata in modo diverso da ciò che è veramente e su cui le giovani generazioni hanno moltissimo da dire. Europa, comunicazione e informazione ma anche coinvolgimento e nuove idee per un futuro tutto da costruire, anche in vista delle elezioni europee del 2024: sono questi i temi che saranno affrontati, in particolare alla Limonaia di Villa Strozzi”.