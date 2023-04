Italia Viva sul Franchi: “Fare la gara senza avere certezza del finanziamento è un grandissimo rischio”

Firenze, Francesco Grazzini, coordinatore di Italia viva del capoluogo toscano, interviene con una nota, nelle polemiche che continuano ad infuriare sul restyling dello stadio Artemio Franchi.

“Fare la gara senza avere certezza del finanziamento è un grandissimo rischio amministrativo e burocratico -scrive il coordinatore di Italia Viva – Se il Comune va avanti dopo che il Governo ha tolto il Franchi dalle opere finanziabili con il Pnrr chi firma quegli atti rischia moltissimo anche a livello personale. E rischia il bilancio del Comune, con le tasse dei cittadini, per i prossimi anni.

“Quanto alle parole di Commisso – prosegue – il vincolo sulle curve è inspiegabile e non dipende dal proprietario della Fiorentina. Considerare la curva ferrovia un monumento nazionale e investire 150 milioni di euro pubblici per rifare uno stadio quando cadono a pezzi le scuole e le case popolari è politicamente sbagliato. Lotteremo in tutte le sedi perché si fermi la guerra ideologica in corso sulla pelle dei fiorentini”.

“Al presidente Commisso che chiede quale fosse la posizione di Renzi negli scorsi anni – si spiega poi in una nota diffuso da Iv – ricordiamo che noi abbiamo presentato emendamento in Senato nel 2019 per superare il parere dei sovrintendenti e che abbiamo sempre detto no ai soldi pubblici per lo stadio”.